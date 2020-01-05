環保署今天表示，由於中部及雲嘉南受到渦流影響，汙染物濃度上升，今天中部地區的空氣品質亮起紅燈，午後雲嘉南接近內陸地區恐怕也會出現短時間的紅燈警示，提醒民眾出門在外記得配戴口罩。

環保署指出，今天環境風場偏東風，北部地區風速較強，擴散條件佳，北部、宜蘭、花東空品區多為良好等級，但中南部清晨出現霧及逆溫現象，局部能見度僅300至600公尺，加上垂直及水平擴散條件較差，因此一早中部到高屏地區的空氣品質多亮起橘燈。

其中台中地區在上午10點30分後，空氣品質就亮起紅燈，環保署預估，這樣的狀況將會延續至1月7日，8日東北季風增強後，中南部的空氣品質才有望改善。

環保署空氣品質監測網今日上午的資料顯示，彰化彰化測站、線西測站、台中沙鹿測站以及雲林的斗六測站，空氣品質指標（AQI）已達紅燈警示，全台亮橘燈警示的測站更達29站。

對此環保署表示，自今天上午11點起至下午4點30分，台中電廠、興達電廠都將進行減排計畫，台中電廠合計減排2700MW，興達電廠合計為1400MW，台電公司表示，此計畫會在系統供電安全無虞下執行。

(中時 )