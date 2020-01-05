朱立倫於5日「超級星期天」輔選第一站就來到基隆，為國民黨籍基隆立委候選人宋瑋莉站台，並陪同到七堵南興市場掃街拜票。（吳康瑋攝）

朱立倫於5日「超級星期天」輔選第一站就來到基隆，為國民黨籍基隆立委候選人宋瑋莉站台，並陪同到七堵南興市場掃街拜票。（吳康瑋攝）

朱立倫於5日「超級星期天」輔選第一站就來到基隆，為國民黨籍基隆立委候選人宋瑋莉站台，並陪同到七堵南興市場掃街拜票。（吳康瑋攝）

朱立倫於5日「超級星期天」輔選第一站就來到基隆，為國民黨籍基隆立委候選人宋瑋莉站台，並陪同到七堵南興市場掃街拜票。（吳康瑋攝）

2020總統及立委選戰倒數不到一個禮拜，韓國瑜競選總部主委朱立倫於5日「超級星期天」輔選第一站就來到基隆，為國民黨籍基隆立委候選人宋瑋莉站台，並陪同到七堵南興市場掃街拜票，近一小時的旋風式掃街，讓整個市場頓時響起婆婆媽媽們不絕於耳的支持聲，還有攤商贈送菜頭及蒜為候選人祈福，更一展兩人的高人氣。

朱立倫指出，宋瑋莉非常努力、認真的為民眾腳踏實地的爭取福祉，但若是在這個關鍵時刻「分散選票，就是便宜了民進黨」，他強調，基隆要勝選，最關鍵的就是一定要團結，總統票團結支持韓國瑜、立委票也一樣要團結支持宋瑋莉。

針對外界的棄保聲浪，朱立倫現場受訪時表示，應該說是大家全面團結在一起，沒有棄什麼保什麼的，每一席次都非常的關鍵，他希望大家能把選票團結在一起，支持國民黨所推派出來的總統、立委候選人，而被問到全國選情，他則大力呼籲所有選民在最後放下小恩小怨，以大局為重，集中選票，這些關鍵席次一定沒有問題。

(中時 )