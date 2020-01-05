以「X分鐘看完XX電影」系列短片知名的網紅谷阿莫，遭美商迪士尼等5家片商提告侵害《動物方程式》13部影視作品著作權，2018年遭台北地檢署起訴，台北地院進行調解後，其中迪士尼3家片商撤告，法官針對3家片商提告8部影視作品侵權部分，判決公訴不受理。

本名仲惟鼎的谷阿莫自2015年初開始擷取3至5分鐘電影、影集片段，對電影與影集影評，以「X分鐘看完XXX」等標題，放上網路供人點閱，事後有13部影片遭到又水整合、科科電速KKTV、美商迪士尼、得利、車庫等5家影視公司指控侵權。

谷阿莫曾在臉書上回應，指他的影片符合網路著作權合理使用原則。不過，台北地檢署根據片商提供的「逐幕分析表」，認定谷阿莫涉嫌改作且涉及商業利益，並非在合理使用範圍，2018年依違反《著作權法》起訴他。

台北地開庭審理，迪士尼、得利、車庫3家公司日前具狀撤回告訴，因此3家公司提告《模仿遊戲》、《動物方程式》、《二十行不行TWENTY》、《姦臣：色誘天下》、《屍速列車》、《控制遊戲》、《異星引力》、《暗殺》8部作品的侵權部分，判決公訴不受理。

至於又水整合、科科電速KKTV公司提告的《STAND BY ME哆啦A夢》、《哆啦A夢劇場版大雄之宇宙英雄記》、《腦漿炸裂girl》、《近距離戀愛》、《W-兩個世界》5部作品侵權部分，仍在審理中。

(中時 )