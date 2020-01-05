國民黨總統參選人韓國瑜今天在中和掃街。(讀者提供)

國民黨總統參選人韓國瑜中和掃街，沿路都有支持者揮舞國旗。(讀者提供)

韓國瑜今天中和車隊掃街。(擷取自中天新聞直播)

總統大選前最後的黃金周日，國民黨總統候選人韓國瑜回到故鄉中和，與國民黨新北市第八選區立委候選人邱烽堯掃街，沿路有不少支持者高舉國旗揮舞。韓國瑜呼籲民眾支持邱烽堯。韓說到中和掃街意義不一樣，他在中和土生土長，是特別安排，他也強調掃街不會穿防彈背心，對治安有信心，寧願戴假髮也不穿防彈背心。

韓國瑜表示，他是中和人，總是感到人親土親，一家人的感覺，他說正式上了宣傳車，看到邱烽堯從畢業、娶妻生子，到投入民意代表行列，現在變成完成成熟的政治人物，非常高興邱烽堯能參選，拜託鄉親支持邱烽堯。

韓國瑜說中和感受到一家人的感覺，看到很多新移民、客家、原住民等都住在中和，看到中和不分彼此，象徵所有族群相親相愛，共同打拚。

韓表示，中和選出來的立委非常重要，邱烽堯勤跑基層，實實在在完成選民交付事情。韓拜託所有中和的民眾，若韓能當總統，邱烽堯當選立委，總統府跟立院兩隻翅膀，就能帶動中華民國這隻老鷹展翅高飛。他再次強調，過去三年多台灣人民過的很辛苦，希望未來能過得更快樂。

韓國瑜接受聯訪時表示，很榮幸跟邱烽堯掃街，算是第一次，掃街感覺開心。他也強調不會穿防彈背心，對治安有信心，寧願戴假髮也不穿防彈背心。韓也表示，未來應該不太會掃街，離選舉很近，到中和掃街意義不一樣，他在中和土生土長，是特別安排。

(中時電子報)