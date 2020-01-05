法國反恐調查人員今天接手調查日前發生在巴黎南方的揮刀攻擊案，說有證據顯示凶嫌思想已激進化，且縝密計劃一起意在散播恐怖的行動。

名叫納坦（Nathan C.）的22歲男子昨天午餐時段在巴黎南郊猶太城（Villejuif）揮刀砍人，造成1死2傷，隨後遭警方擊斃。警方起初將這起事件以刑事案件處理，而非恐怖主義事件。

但法國全國反恐小組（PNAT）透過聲明表示，儘管已知納坦患有精神方面的問題，但有令人憂心的證據顯示，他生前改信伊斯蘭教且思想已經激進化。

聲明指出：「過去幾個小時來的調查讓我們確定他已激進化，（並顯示出）他對他即將做出的行為做好了有組織的準備。」

聲明還說，除此之外，調查「顯示出經過深思熟慮並做出選擇的謀殺行動。行動本質是要透過恐嚇或恐怖手段嚴重擾亂公共秩序」。

全國反恐小組表示，他們也在調查1997年出生在巴黎東北郊里拉斯（Lilas）的納坦是否有共犯。

一名地方官員稍早在記者會上表示，納坦在攻擊期間曾高喊穆斯林禱詞「真主至大」（Allahu Akbar）。

納坦在2017年中改信伊斯蘭教，據信他自幼罹患嚴重精神疾病、多次進出醫院，並於去年6月停止接受治療；除此之外，納坦也有吸毒問題。

巴黎警察畢高（Philippe Bugeaud）在記者會上表示，案發後警方在一個袋子裡發現伊斯蘭薩拉菲教派（Salafi）著作。薩拉菲教派是伊斯蘭教遜尼派（Sunni）內走極端路線的分支。

畢高還說，他們還發現一封信，「當中的語句相當典型出自會自我鞭笞，並知道自己可能將鋌而走險的穆斯林男子」。

治安官貝科（Laure Beccuau）說，納坦位於巴黎的公寓也呈現「將不再有人居住的各種徵兆」。

貝科表示，納坦發動攻擊時曾放過第一個人，因對方自稱是穆斯林並用阿拉伯語引述經文。

納坦接著攻擊一對在公園散步的夫妻，殺害男方並重傷其妻，再傷害後頭一名女性慢跑者。貝科說，兩名受傷女性現在都已經出院。

聖戰極端主義分子從2015年起在法國發動一連串攻擊，總共造成逾250人喪生，遭受衝擊的法國迄今一直維持高度警戒。

(中央社)