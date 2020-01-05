美軍3日狙殺伊朗革命衛隊聖城旅（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），導致美伊緊張關係升溫，美媒指出，幕僚提出不同方案要回敬伊朗，不過川普從一開始就毫不猶豫，鎖定要剷除蘇雷曼尼，連幕僚們都相當驚訝。

美國總統川普稱，狙殺伊朗革命衛隊聖城旅指揮官蘇雷曼尼是為了阻止戰爭。

美聯社報導，川普鎖定蘇雷曼尼的決定做得相當匆促，但也相當果斷。西方國家正在放聖誕及新年假期，即便美國總統川普已與家人到佛羅里達州的海湖莊園度假，假期間川普仍和高階國安顧問開會，商討如何回應去年12月27日美國、伊拉克聯合軍事基地遇襲事件。該事件造成1名美國承包商喪命，華府指控攻擊是由伊朗支持的什葉派穆斯林民兵組織「真主黨旅」所為。

報導指出，顧問提供一系列回應計畫，當中最戲劇化的要屬剷除蘇雷曼尼，川普馬上就鎖定了這個選項，不過幕僚們警告沒有任何正當理由能夠支持這項行動，因此接下來幾天官員們改就其他方案和國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、國防部長艾斯培（Mark Esper）、白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）討論。

但是川普仍持續鎖定蘇雷曼尼，這個反應就連決策圈成員都大感意外，因為川普一直以來都不願讓美軍在國際衝突中涉入更深。2日，美方掌握了蘇雷曼尼策畫攻擊美國公民的行動，川普也在當天下達「斬首」蘇雷曼尼的終極命令。接著，國安官員開始辯論要在哪裡執行任務，礙於美軍駐紮當地，加上局勢尚不明朗，多數官員不建議在伊拉克境內發動攻擊，有些人建議在黎巴嫩或敘利亞境內展開行動，不過當他們得知蘇雷曼尼將在2日飛往巴格達時，官員確信，這是他們行動的最佳時機。

此時，美國國安官員已深信，他們掌握了蘇雷曼尼將針對伊拉克、敘利亞、黎巴嫩境內美國外交人員、士兵、軍事基地展開攻擊的情資，這將構成美軍空襲行動的合理證據。

報導指出，川普的最終決定做得相當倉卒，空襲行動於當地時間3日清晨開展前數小時，美方都還在敲定針對伊朗潛在反應的應變計劃，白宮公關部門甚至還未收到即將空襲的通知。

針對中東情勢升溫，數百美軍已啟程前往科威特，不少士兵把握最後機會小憩片刻，一名士兵的妻子紓瑪爾德（April Shumard）表示，丈夫赴中東的決定來的太匆促，家人甚至連電話道別的時間都沒有。

(中時電子報)