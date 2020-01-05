2020大選進入倒數，國民黨總統候選人韓國瑜昨日在台南與立委候選人洪秀柱一同舉行大造勢，只見活動還未開始時，人潮已湧進會場，許多網友看到人潮俯拍圖，大驚韓流連綠鐵票區都攻陷！下午3時35分主辦單位更宣布「現場人數突破10萬人。」韓台南10萬人衝破深綠區，蔡政府緊張?

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(中時電子報)