大政治大爆掛-無色覺醒》 韓台南10萬人衝破深綠區 蔡政府緊張？ 14:262020/01/05 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020大選進入倒數，國民黨總統候選人韓國瑜昨日在台南與立委候選人洪秀柱一同舉行大造勢，只見活動還未開始時，人潮已湧進會場，許多網友看到人潮俯拍圖，大驚韓流連綠鐵票區都攻陷！下午3時35分主辦單位更宣布「現場人數突破10萬人。」韓台南10萬人衝破深綠區，蔡政府緊張? 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #無色覺醒 也許您會感興趣 推薦閱讀 煙火結束後趕散場 人潮擠爆北捷 00:452020/01/01 生活 全台最大煙火秀999秒 十萬人聚義大世界欣賞 00:432020/01/01 生活 大政治大爆掛-無色覺醒》 你今天被約談了嗎？ 傳票滿天飛庶民遭查水表 14:102020/01/01 政治 大政治大爆掛-無色覺醒》 查水表小意思 國家監控猶如楚門秀 14:092020/01/02 政治 堅決反賄選 陳明文加碼10萬元賄選獎金 19:412020/01/02 政治 大政治大爆掛-無色覺醒》 軍人本色 殘骸指揮若定 生死緊護總長 14:102020/01/03 政治 直播》韓台南造勢10萬人擠爆 追思殉職將領惹哭韓粉！ 14:252020/01/04 政治 大政治大爆掛-無色覺醒》林靜儀叛國說、王定宇黑鷹亂消息 綠假消息大本營？ 14:272020/01/04 政治 柱柱姐「衝破南關」聯合造勢 主辦單位稱10萬人力挺 19:272020/01/04 政治 隱瞞心臟裝支架 前民航機師判緩刑罰10萬 07:182020/01/05 社會 政治熱門新聞 會因為高嘉瑜投蔡嗎？網友答案竟一面倒！ - 政治 韓國瑜發布會說這句話！韓粉痛心：我聽完一直哭.... - 政治 不忍了？高雄22歲雪肩正妹 開直播痛批1450！ - 政治 韓國瑜提重啟核四 朱立倫說話了！ - 政治 為何堅持投韓？罹癌韓粉吐心聲…數千網友驚呆！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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