以英文教學起家的Youtuber阿滴日前自發性發起一項活動，集合28名Youtuber一起拍攝影片，並呼籲民眾1月11日回家投票，引發關注。對此，有網友問及，今年催年輕人投票的力道感覺是歷屆最大，「是他們都不相信蔡的四年政績對青年有正幫助，可能不會回去投票嗎？」該篇文章引來網友熱議。

網紅阿滴日前發表「2020記得去投票」的催票影片，影片中集結28位YouTuber，並呼籲年輕人站出來、返鄉投票。總統蔡英文、總統參選人韓國瑜都在各自臉書粉專分享。

網友purue在PTT發文指出，今年催年輕人回去投票催太厲害了，有點像是當時川普選舉時，好萊塢明星都跑出來催票一樣。該網友認為今年催年輕人投票的力道感覺是歷屆最大，連很多原本跟政治沒啥關係的YouTuber或者插畫家都跑出來。「是他們都不相信蔡的四年政績對青年有正幫助，可能不會回去投票嗎？」

對此，有網友認為「這次真的有亡國感了」、「韓就是超強催票機，不過是幫英文催票」、「是為了避免去年高雄市的狀況發生」、「車票早就買好了 回去教訓韓」。但也有網友認為「最多的返鄉潮是2008那次吧」、「1450把年輕人帶得團團轉 網軍頭真強」、「因為老人不用催就在家投了」、「是因為年輕人投票率真的太低」、「以為年輕人都會投綠殘嗎」。

(中時電子報)