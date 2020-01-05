國人深信吃牛肉可以補鐵，但該怎麼吃才能有效吸收，一般人未必了解。食藥署表示，牛肉可算是補鐵好食材，但關鍵在搭配其他食材。若能搭配含維生素C的蔬果，對鐵質的吸收就大有幫助，反之，與高鈣食物一起進食，吸收率會大打折扣。

「鐵」是人體必需的微量營養素，主要來自於飲食，一般成年女性每日建議量為15毫克，成年男性為10毫克。但由於女性每月來潮易流失鐵質，所以對補鐵有更大的需求，而最常被建議的補鐵方式法就是吃牛肉。

吃牛肉真的就可以補鐵嗎？食藥署表示，牛肉可以算是高鐵的好食物之一，但還有其他含鐵量高的食物，例如豬肝、牡蠣及紅莧菜等。雖然許多食物含鐵量看似很高，但吃進身體後的吸收率不同，通常動物性食物的吸收率較植物性食物的吸收率高。

食藥署建議，吃牛肉可以適度搭配含維生素C的食物，能幫助鐵質的吸收，例如芭樂及甜椒等。但切記，請避免和高鈣或是易干擾鐵質吸收的食物一同食用，以避免降低鐵的吸收。

(中時電子報)