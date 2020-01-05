新竹市5星市長林智堅5日向選民力薦鄭宏輝，希望大家票投鄭宏輝，以免他的市政無法繼續推動下去。（陳育賢攝）

鄭宏輝表示，他與林智堅多年的合作，兩人已經培養出「新竹隊」的最佳團隊默契，「與我們同行」的意義就是與「新竹隊同行」。（陳育賢攝）

左起5星市長林智堅、立委候選人鄭宏輝、總召柯建銘，就是最強且最有默契的新竹隊。（陳育賢攝）

新竹市5星市長林智堅5日在民進黨總召柯建銘及黨籍議員陪同下，在鄭宏輝競選總部召開「與我們同行」記者會，會中發布最新推薦競選影片，說明林智堅與鄭宏輝兩人在「新竹隊」的絕佳默契，也向選民呼籲要集中選票支持鄭宏輝，讓他的市長任內能夠如期完成各項重大建設。

林智堅表示，立法委員的位子非常重要，立委在地方與地方首長溝通協調，深入了解地方的需要，才能在立法院爭取預算，協助地方首長有效率的落實地方建設，新竹市不像6都有龐大的資源，只能靠自己努力，但是2個人、3個人一起努力，絕對比自己默默奮鬥來的有效。

林智堅說，現在新竹市的建設與進步，是來自於總召柯建銘還有黨籍議員一同打拚的成果，若新竹市這1席立委換成其他政黨的人來做，要打擊他很容易，只要杯葛、不配合爭取建設經費，就能使他做不出政績，他擔憂倘若鄭宏輝沒有當選，他會無法在任內完成該做的建設，非常遺憾。

鄭宏輝則指出，對城市有具體發展藍圖，這就是1個好的區域立委的價值，除了法案監督，更重要的是與地方首長同行。地方首長擘畫願景，在規畫建設以及跟市民溝通的前線作戰，區域立委的前線就是在立法院，爭取預算協助地方首長實現地方建設。

這次的立委候選人當中，他的在地歷練最久，也持續提出城市發展願景規畫，與林智堅多年的合作，兩人已經培養出「新竹隊」的最佳團隊默契，「與我們同行」的意義就是與「新竹隊同行」，也是與5年多來新竹市的建設、進步同行，呼籲所有支持新竹市建設與發展的選民，綠營絕對沒有分票的本錢，一定要團結起來。

(中時 )