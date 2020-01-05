選前最後黃金周，國民黨台南第六選區立委候選人洪秀柱4日剛結束歸仁區大造勢，5日持續出席地方活動，強調始終以愉快情緒拜票，維持選情熱度，對選情有信心。

距大選不到一周，洪秀柱5日持續在台南市南關線（仁德、歸仁、關廟、龍崎）拜訪社區、社團與傳統市場，作最後催票，強調始終以愉快的心情面對這場選舉過程。

洪秀柱5日走訪仁德青溪婦女會、龍崎民眾服務社等多處社團與社區單位，她表示，選前倒數階段，不放過任何一分一秒，只要是在可以握到的手，可以看到的人與可以講到的話都會去。

剛在歸仁區完成選前大造勢活動，洪秀柱表示，造勢會選在歸仁，是因為過去國民黨在歸仁區輸的票最多，她就是要在這裡贏回選民對國民黨的信心，4日的大造勢湧入10萬人塞爆歸仁運動公園，是當地罕見的大型造勢會。

洪秀柱過去在北部連任8屆立委，這次為台南帶來北部全新的選舉風氣，除了參選勇氣受到民眾欽佩，個人演講魅力更獲得好評，經過4日造勢會現場爆滿的人氣，她表示對自己的選情有信心，仍會用最後一周持續打電話與拜訪。

(中時 )