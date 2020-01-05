在黑鷹直升機失事後，蔡英文總統暫停三天選舉行程，今天再度起步。蔡英文表示，雖然我們暫停選舉三天，但是我們全力安定軍心與民心，確保國家的穩定與安全。我們現在擁有民主，可以透過選舉表達自己的想法，呼籲支持者一定要出來投票。

在暫停三天選舉活動後，蔡英文今天從南到北行程大爆發，上午先跑南投埔里恒吉宮參香、參訪埔里花卉物流中心、到國姓護國宮參香，之後轉往雲林土庫在石廟里公園短講、聖安宮和新興城煌廟參香，下午再趕往台南出席青商總會全國總會長交接典禮和造勢晚會，結束後北上到桃園市和新北市新莊參加造勢晚會。

蔡英文在臉書詢問支持者，「你收到選舉公報了嗎？距離投票的日子只剩下6天，準備好了吧！如果你會去投票，請留言我會去投票 ，讓我知道好嗎？」

她說，我們現在擁有民主，可以透過選舉表達自己的想法。這是一代又一代的民主前輩，用生命與血汗奮鬥爭取而來的價值，我們應該要好好珍惜。「這次選舉，我一定會去投票，選擇對台灣最好的人選」。

蔡英文表示，她擔任總統三年多來，遭遇許多挑戰和困難。但「謝謝有你們的支持，我們一路推進改革，堅持目標，逐步落實我們對人民的承諾」。雖然我們暫停選舉三天，但是我們全力安定軍心與民心，確保國家的穩定與安全。

她也謝謝大家仍然持續為我們加油，今天恢復行程，希望在最後6天，大家一起站出來，一起完成共同的目標。「更重要的是，我希望大家的政黨票支持民進黨，讓我們的國會席次能夠過半，讓我們的進步改革能夠延續」。

1月11日，她要拜託大家，一定要出來投票，並呼籲總統票支持蔡英文、賴清德，政黨票支持民進黨，讓進步的力量、守護台灣的力量，能夠繼續為台灣人民服務，並呼籲「一個拉一個」「為了台灣回家投票」。

(中時 )