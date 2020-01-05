樂天桃猿隊（Rakuten Monkeys）預定周二（7日）春訓開訓，今（5）日第1位洋將終於確定到位。他是去年中職勝投、奪三振「雙冠王」李茲（Radhames Liz），樂天球團宣布與他完成續約，將於農曆年後來台報到。

身高189公分、體重95公斤的右投李茲今年34歲，2019年加盟Lamigo桃猿隊就擔任開幕戰先發投手。他擁有大聯盟經歷，2008年曾為巴爾的摩金鶯隊投出6勝6敗，2011年加入韓國職棒，2016年也曾加盟日本職棒樂天金鷲隊，去年來到中職發展，並為桃猿隊完成總冠軍三連霸！

李茲在中華職棒的第1年就投了161.2局，出賽30場、其中27場先發，拿下16勝6敗2救援、自責分率4.18，成為聯盟「勝投王」，並以179次三振拿下「奪三振王」。今年要繼續用火球助舊東家、新球隊樂天桃猿（Rakuten Monkeys）奪下轉手後首冠。

李茲透過樂天球團表示，在台灣打球是自己生涯最寶貴的經驗，謝謝過去的Lamigo，期待今年的Rakuten。他預計農曆年後返台向球團報到，再展火球身手。

(中時 )