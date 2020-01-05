因應中國與巴基斯坦威脅，印度國防採購委員會上月通過空軍與國防研究暨發展組織提列900億盧比（約新台幣377億元）預算，盼3年內發展兩架全天候覆蓋360度空中預警機。

印度斯坦時報（Hindustan Times）今天引述一名沒有具名的高階官員指出，在國防採購委員會批准後，這項購買兩架空中巴士A-330客機發展為2套本土開發的覆蓋360度範圍的遠程機載早期預警與控制系統（AWACS）提案，已提交給印度內閣安全委員會（Cabinet Committee on Security，CCS），在CCS做出最終決定後，估計將在3年內執行。

這名官員說，在印度空軍去年2月底在巴基斯坦西北城市巴拉克特（Balakot）轟炸恐怖組織營地後，發現巴基斯坦有能力在北部與南部部署兩架瑞典紳寶2000型（Saab-2000）全天候預警機，而印度對東線（中國）與西線（巴基斯坦）兩側威脅的空中預警系統卻只能每天覆蓋12個小時，實力相差懸殊。

因此，印度空軍與國防部旗下國防研究暨發展組織（DRDO）決定採購空中巴士A-330廣體客機，安裝印度本土開發，可覆蓋360度的電子掃瞄陣列雷達（AESA），改裝為AWASC（或稱預警機），在戰場上指揮戰機和戰鬥直升機，以因應中、巴威脅。這一項開發費用由印度空軍與DRDO各分擔一半。

此外，DRDO還決定把第3架巴西航空工業公司（Embraer）新型EMB-145I空中預警機移交給印度空軍，以增強印度空軍在戰場的能力。

EMB-145I空中預警機採巴西航空工業公司ERJ-145噴射機，具備空中加油探頭，飛行高度可達1萬700公尺，裝有DRDO開發的兩套雷達，雷達操作高度約2萬5000公尺，擁有側面150度探測能力及可供飛彈預警的紅外線探測系統，首架已於2017年在印度空軍服役。

印度空軍也在俄羅斯A-50預警機平台上安裝以色列製「獵鷹」（PHALCON）雷達，成為AWACS，這款預警機共有3架。

報導說，AWACS不僅可追蹤戰機或飛彈等空中威脅，還可引導作戰還擊；如果不是印度空軍擁有以色列「獵鷹」AWACS，在去年2月27日的印巴空戰中，對巴基斯坦軍機越界空襲，反擊力道將變弱。

印度兩大潛在敵人中的中國，擁有30架空中早期預警機，巴基斯坦也擁有7架中國製「喀喇崑崙鷹3」（Karakoram Eagle ZDK-03）早期預警機，及2架瑞典紳寶2000型（Saab-2000）預警機，印度的預警機數量與裝備都遠落後於中、巴兩國。（編輯：王永志）1090105

(中央社)