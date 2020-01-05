因應大陸武漢肺炎疫情，疾管署自2019年12月31日啟動由武漢直航入境班機之登機檢疫，至5日已執行8航班，共檢疫747名旅客及機組員，其中8名症狀輕微旅客經評估後返家休息，包含2人就醫後診斷為流感、1人為一般感冒、1人已退燒、1為支氣管炎並已退燒，另3人由地方政府衛生局持續追蹤關懷。

疾管署提醒國人近期將前往大陸武漢及鄰近區域，應避免前往華南海鮮市場及接觸禽鳥，並保持個人衛生良好習慣。

香港醫院管理局4日發出新聞稿，澄清呈報懷疑肺炎個案的謠言，內容就網上平台刊載一段聲稱訪問公立醫院護士的貼文，醫院管理局（醫管局）發言人澄清如下︰ 網上平台1月4日）流傳一段聲稱訪問公立醫院護士的貼文，指稱公立醫院隱暪到訪過武漢後出現肺炎病徵的病人數目。醫管局嚴正澄清，有關內容並非事實。

香港醫管局稱，自2019年12月31日至2020年1月4日中午，醫管局已向衞生防護中心呈報八宗到訪過武漢而出現發燒、呼吸道感染或肺炎病徵的個案，並沒有隱暪任 何個案。至於2019年聖誕節假期期間，公立醫院接收出現肺炎徵狀的病人中，亦未發現特別異常情況。香港醫管局呼籲公眾切勿誤信謠言，亦不應轉載有關謠言。

大陸武漢市不明原因肺炎疫情有擴大的趨勢，據武漢市衛生健康委員會1月3日公告，已檢測出該肺炎患者44例，其中重症11例。短短幾天，患者人數從27例迅速增加至44例。

(旺報 )