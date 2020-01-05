國民黨總統候選人韓國瑜自表態參選總統後，就不斷遭到民進黨和側翼網軍不斷抨擊。但仍有許多韓粉不離不棄。有位最近不幸罹患大腸癌的韓粉就表示，「2月份要開始化療，但不影響1/11投票行程，因為，為了國家興衰，他一直都在『等一個人』」。許多韓粉看他為了韓國瑜這麼恆心毅力，紛紛為他加油打氣，「謝謝你為了中華民國努力撐下去」、「用生命在挺韓！」。

距離大選投票日進入倒數5天，韓國瑜競選行程也加速，在全國各地跑透透，今天更在新北中和和台北市掃街助選。9號更將在台北凱道舉辦大造勢。10號將固守本陣高雄，在夢時代廣場舉辦選前之夜大造勢活動。

有許多人好奇，為何這些韓粉對於韓國瑜這麼不離不棄？就算抹黑、抹紅、抹黃，韓粉好像都不太在意？有位不幸罹患大腸癌三期的韓粉就表示，他去年11月20日檢查身體，診斷出大腸癌，至今已經完成手術切除化學治療。但為不影響1/11投票行程，他將化療治療排在2月份後進行，為了國、為了家，我一直都在「等一個人」，永遠不離開。

許多韓粉看他為了韓國瑜這麼恆心毅力，紛紛為他加油打氣，「謝謝你為了中華民國努力撐下去，2020送韓總進總統府」、「保重身體 早日康復」、「拿命挺韓…感謝你的勇氣正義！祝早日康復！」、「用快樂的心情打敗病魔，加油」、「加油！祝早日康復！」、「祝版主早日康復~加油，0111讓藍天再現」、「拿生命在挺！」。

韓粉在臉書社團發文。（圖／截自 韓國瑜總統後援會 前進總統府）

(中時電子報)