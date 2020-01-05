國民黨主席吳敦義今天為鄭正站台時表示，這次選舉非常重要，希望大家同心協力重返執政，下架空心菜，上架中華民國派。（陳育賢攝）

國民黨主席吳敦義5日為新竹市立委候選人鄭正鈐站台造勢，吳敦義表示，這次選舉非常重要，希望大家同心協力重返執政，下架空心菜，上架中華民國派，撥亂反正。

吳敦義表示，2018年選舉結果國民黨的基礎不錯，縣市執政由6個增加到15個，22個縣市議長贏了19個，這次總統和立委選舉非常重要，決定了國家頂層建築，贏得總統就贏得行政院長和行政院各部會，而立法院是單1國會，一定要過半還要贏得60席，才能撥亂反正。

他說，不公不義的事情在民進黨執政這3年半都發生了，只要蔡英文她喜歡，沒有資歷、沒有能力、沒有貢獻的人，居然可以吃香喝辣，像楊蕙如不必對國家有貢獻，接選舉、接標案，估計1個人就賺了8000萬左右，利用網軍賺錢害死人，賺國家的錢，楊蕙如不是卡神，而是「卡邪」，呼籲大家把楊蕙如找出來。

吳敦義同時指出，蔡英文執政不力，造成兩岸不和平、衝突對立、國際處境越來越弱，3年半失去7個邦交國，過去馬英九執政每年觀光人數增加100多萬，結果蔡英文累積3年半，觀光人數才增加70多萬，所有旅行相關行業都受影響。

現在要救中華民國，唯有重新奮發，讓空心菜下架，因此，吳敦義呼籲大家，「下架空心菜，上架中華民國派」。政黨票投9號國民黨，總統投2號韓國瑜，以「新九二共識」來比喻，呼籲國人鄉親支持來撥亂反正，改善兩岸關係。

議長許修睿則表示，最後黃金周，感謝主席吳敦義來到新竹市為鄭正鈐輔選，許修睿懇托鄉親，將韓國瑜送進總統府、鄭正鈐送進立法院。

鄭正鈐則表示，現在的兩岸關係非常糟糕，希望大家支持9號國民黨、2號韓國瑜當選後，才有可能真正翻轉兩岸關係，翻轉很多東西，他並懇托鄉親，支持國民黨能夠讓大家像過去一樣暢所欲言。

(中時 )