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湖人隊「一眉哥」安東尼戴維斯(Anthony Davis)前役暴打老東家鵜鶘，反擊外界質疑的聲音。其實一直有評論認為湖人耗費太多資源去換戴維斯，隊友詹姆斯趁機教訓他們：「現在還敢說我們買貴了嗎？」

當時為交換戴維斯，湖人付出了英格拉姆(Brandon Ingram)、朗佐鮑爾(Lonzo Ball)、哈特(Josh Hart)。結果該役戴維斯獨砍46分13籃板，英格拉姆等3人加起來50分9籃板，只勉強比得上戴維斯一人。

戴維斯本季場均27.8分，投籃命中率51%，雖然他以前就這麼厲害了，但戴維斯也表示和詹姆斯聯手讓他得分更輕鬆。「我們兩人的擋切戰術是很難防守的，當詹姆斯和我攻進去的時候，對手就被迫對付我們其中一人。何時該扣下板機都交由詹姆斯決定。」得力於戴維斯的武勇，詹姆斯本季以場均11.0次暫居聯盟助攻王。

(中時電子報)