中華郵政透過郵政商城，幫在地小農推廣農特產品已有6年，去年更擴大至漁牧類以及文創產品。中華郵政表示，正進一步盤點更多更具原鄉味的農特產，並推動「風信子行動」計畫，協助地方創生，日前已協助桃園復興小農推出段木香菇。

中華郵政表示，在虛擬通路上，建置「台灣農特產品館」，邀請全國22個縣市政府攜手成立專館，協助在地小商、小農銷售，將推廣類別擴增至農、漁、牧、特色、文創及原鄉等6類；在實體通路上，則結合郵政商城網站，規劃建置16座「O2O郵購站」及30座「簡易O2O郵購站」，讓民眾購物更便捷。

為解決農特產品的運送問題，中華郵政再整合郵政商流及物流服務，建構「郵政協助農產運銷服務平臺」，提供農特產品館、農特產展售專區、O2O郵購站、農產郵件收寄系統、上門收件、假日預約收件、產地直送、i郵箱取件、企業認購及公益捐助等。

成立於2010年的「郵政商城」，是中華郵政辦B2B2C網路商城。2014年開辦「關懷農產」行銷活動，建立全年關懷農產行事曆，協助小農行銷農產品，依季節、時令幫忙盤點當季農特產品後，光是2019年就擴大推廣15檔各地當季鮮採農產品，共協助280名小農，銷售逾500噸農產品，金額逾2950萬元，故同年再建置「農特產品館」。

秉持扶植小農、青農發掘地方特色產業，中華郵政進一步整合郵政、儲匯、壽險及集郵等資源，推動「風信子行動」計畫，從「在地農特產推廣」、「在地農特產運送」、「在地體驗企劃」、「在地特色宣傳」、「在地社區關懷」、「在地公益回饋」及「在地品牌扶植」7面向推動地方創生，並在北、中、南3個鄉鎮示範推動，第一站選在桃園復興區推廣段木香菇，若成功將在全國各縣市推行。

(中時 )