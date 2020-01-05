南科管理局5日上午舉辦17年局慶暨第16屆集團婚禮。（劉秀芬攝）

南科管理局5日上午舉辦17年局慶暨第16屆集團婚禮，還有熱鬧的市集活動。（劉秀芬攝）

南科管理局5日上午舉辦17年局慶，台積電6廠廠長陳世雄（中）帶領台積電多名主管組成的樂團演奏多首優美歌曲。（劉秀芬攝）

科技部南部科學園區管理局5日上午舉辦17年局慶暨第16屆集團婚禮，科技部長陳良基、台南市長黃偉哲、南科管理局局長林威呈及多名貴賓與會，為南科更名新銜牌揭幕，同時也為13對新人證婚，並邀藝人王中平夫妻帶來祝福歌曲，為活動帶來熱鬧氣氛。

陳良基致詞時表示，在南科歷任局長努力下，園區建設突飛猛進，去年立法院花了將近一年時間通過「科學園區設置管理條例」修正案，將園區名稱刪除「工業」兩字，鬆綁進駐園區廠商資格，5日舉行正式更名儀式，希望擴大引進多元新創產業，提升園區使用效能，今年把業績衝起來。

林威呈表示，南科目前土地出租率98.3％，廠商235家、員工人數7萬6930人，市長黃偉哲關心的3期用地正全速開發中，他期望今年南科員工人數要突破8萬人、營業額要站穩8千億元、集團結婚新人破410對，達到「88140」的目標。

南科今年是第16年舉辦集團婚禮，已促成395對佳偶，今年參加的13對新人中，除了在南科工作的員工，任職於台南市消防局第四大隊南科分隊的曾瑞曲與在台鐵工作的先生也參加了集團婚禮，出場時親友熱烈鼓掌。

為了歡慶南科成立17年，活動還安排南科實中管樂隊演奏，台積電及聯電同仁歌曲演唱，台積電6廠廠長陳世雄也帶領台積電多名主管組成的樂團演奏多首優美歌曲。現場還有青農市集、美食特產展售，親子最愛的DIY創意手做工藝園遊會及大型兒童遊戲設施。

今年局慶也加碼辦理深耕在地的優質廠商的《安家宜居暨文創小集》，有阿憨鹹粥等5家府城伴手禮百家好店產品展售，藝術家現場揮毫送「心想事成」手稿及紅包袋，讓參與活動民眾帶回家沾喜氣。

(中時 )