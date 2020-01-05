民進黨發言人李晏榕、戴瑋姍今日於民進黨中央黨部召開記者會，譴責國民黨台南市立委候選人蔡淑惠，不僅消費黑鷹事件，還說要預防民進黨製造假車禍一事，是在賺取選舉紅利。

李晏榕表示，蔡淑惠說蔡英文總統站路口號召選民出來投票，才造成黑鷹直升機墜毀憾事。名嘴唐湘龍也跟進，在政論節目說類似的話，如此怪力亂神且製造對立，對台灣會有什麼好處。

李晏榕指出，昨日國民黨提名總統候選人韓國瑜，還在國民黨提名台南市立委候選人洪秀柱的造勢大會上，利用黑鷹事件講年改，指控民進黨汙衊軍公教，企圖製造社會對立。

戴瑋姍說，國民黨天天開記者會製造謠言，是為了掩飾選情不佳，想製造社會紛亂從中得利。也是要讓人忘了國民黨不分區名單中有吳斯懷，還有滿口胡言的韓國瑜。

李晏榕說認為，此刻政治人物應該要調整選舉語言，把國軍對台灣的付出放在心中，不要再用悲劇的激情與激烈。但國民黨卻一再消費黑鷹事件，讓人遺憾。

(中時 )