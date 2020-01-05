市長鄭文燦讚「普仁小太陽」不因環境困頓而滅失光芒，照亮自己也照亮別人，獎學金不僅是助學金，更是一份榮耀。(蔡依珍攝)

市長鄭文燦特別鼓勵大溪田心國小6年5班簡冠禾。（靈鷲山佛教教團提供／蔡依珍桃園傳真）

龜山國中二年級吳宥達。（靈鷲山佛教教團提供／蔡依珍桃園傳真）

田心國小五年級盧靖紋（靈鷲山佛教教團提供／蔡依珍桃園傳真）

第17屆靈鷲山桃園區普仁獎頒獎典禮5日在桃園高中舉行，95位逆流向上的學童獲獎，包括罹患裘馨氏肌肉萎縮症的簡冠禾、天生左手發育不健全的盧靖紋等，市長鄭文燦讚「普仁小太陽」不因環境困頓而滅失光芒，照亮自己也照亮別人，獎學金不僅是助學金，更是一份榮耀，期望每一位獲獎的孩子，在未來學習與人生的旅途上，都能得到更大的祝福與鼓勵。

普仁獎創辦人、靈鷲山開山住持心道法師說，美好的品德，帶來尊貴美好的生命，2003年創辦「普仁獎」目的不是濟貧，而是倡導品格德行，發掘更多品德優良的小朋友，希望透過社會溫暖、正向力量，翻轉孩子們的生命，這是心道法師的願力，也是傳承，17年來，共鼓勵7727個陋室裡的孩子迎向陽光，他們家境清寒卻品德兼優，在困難環境中，努力不懈、奮發向上，仍保有「正面、積極、樂觀、愛心、願力」五德的生活態度，讓生命發光，實屬難得。

桃園區今年第11年舉辦，在桃園講堂執事妙慧法師奔波關懷、桃園普仁推廣委員會主委呂朝福、副主委溫碧雲和志工嚴謹的評審、家訪，以及桃園市各區國中小校長、老師的熱誠推薦下，已發掘531位德智體群，品德優良的孩子。今年入圍的115個國中、國小孩子中，95人脫穎而出，並有大成國小楊翎琳、龍潭國小魏維明、田心國小盧靖紋、龜山國中吳宥達、大成國中葉子霓5人榮獲推薦參選全國普仁獎。

龜山國中二年級吳宥達4歲時，父親過世，越南籍的母親不識中文，平時在工廠打工，薪水微薄。宥達堅強獨立，在家陪伴及照顧哥哥，煮飯、洗衣、打掃一手包辦，課業上卻從不耽誤，上課專心聽講，下課虛心求教，利用時間複習功課，國中一年級時，蟬聯6次段考第一名，擔任班上幹部、數學、理化小老師克盡職責，頗具領導長才，參加各項競賽成績優異，曾榮獲桃竹區英文單字大賽第二名、全校國語文競賽第二名、參加奧林匹亞數學競賽也有佳績。在家人及師長眼中，是懂事惜福、體貼母親辛勞的好孩子，雖然身處逆境，生活如此艱辛，還是沒有放棄自己的人生，刻苦自勵，樂觀上進，勇敢面對一切。宥達說，想用獎學金減輕家裡的經濟負擔，剩餘的錢存起來，需要的時候可以用。

大溪田心國小6年5班簡冠禾罹患裘馨氏肌肉萎縮症，卻是自由飛翔的靈魂，很會畫畫，學校小樹苗教室旁邊的無障礙廁所改建，外牆面有個大大的空間要做彩繪，老師們第一個想到的就是冠禾的畫。他的作品畫面生動且色彩豐富，充滿構圖的樂趣，還有著漫出畫面的生命力，讓看到的人都會忍不住揚起嘴角，跟著畫面去旅行，但裘馨氏肌肉失養症讓他逐漸失去自由行動的力氣，原本應是好動、愛玩的年紀，病痛卻將冠禾侷限在輪椅上，家人的愛、師長同學的鼓勵，讓冠禾開啟了不一樣的人生，「腳沒力氣，還有手啊！」這樣的想法支持著冠禾持續努力的創作，總是感恩的說，自己比起很多人要幸運多了，因為身邊有很多愛著他們的人，冠禾希望透過自己的畫筆及經歷，讓更多人明瞭「只要永遠不放棄希望，人生還有不同的可能。」這也是身為冠禾的師長們，最殷切的期望！

田心國小五年級盧靖紋天生左手發育不健全，造成生活及學習上的不便。但樂觀的她，不因如此而提出特殊待遇，在學校，不管是打掃、運動會接力練習，都積極嘗試不退縮，在家裡，吸地、折衣一點也難不倒她，不因身體上的殘缺而影響學習態度，還常常會秀出他最可愛的「小左手」。課業表現相當優異，英文更是她的強項，常常拿到獎狀及獎牌，個性勇敢堅強積極樂觀，待人很有禮貌，是父母親的小天使。

桃園市長鄭文燦說，普仁獎不是助學金，它是一種榮耀，也讓每個孩子在未來人生路途得到最大的祝福，所有的推薦、贊助者都是孩子生命的貴人，靈鷲山能夠做這樣的善心善業，讓人特別感動，靈鷲山一直以來注重宗教弘法，推動教育文化，靈鷲山和桃園的淵源有26年，尤其水陸法會長期在桃園舉辦，和桃園結下很深的緣分，帶來很多的好緣，更感謝教團著重教育和品德，為孩子開了生命另外一扇窗，所以每年頒獎我再忙都要來。

(中時 )