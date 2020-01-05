新竹縣第二選區立委候選人鄭朝方5日在文化部長鄭麗君陪同下，到竹北市第1市場掃街拜票，受到攤商及民眾熱烈歡迎，民眾爭相與鄭麗君及鄭朝方拍照、握手，也有民眾熱情送上包子和粽子，祝福他高票當選，高喊鄭朝方凍蒜。

鄭朝方表示，市場其實是融合各種生活文化的薈萃之地，所賣的食材不僅是滿足生理需求，更是展現1個地區的文化豐富性。

把市場文化細細梳理，可以發現這禮堆疊了地方的情感跟記憶，像是店面的歷史傳承、每個家庭的溫暖記憶、人與人的溝通交流，這些都是串起市場文化的生活故事。

所以旅人都說想了解當地文化，最適合的方式就是走訪傳統市集，因為市場存有最深的文化力，而他選擇到市場拜票，除了爭取支持，也希望站在第1人稱的角色上，細細了解市井百姓真正的需求。

鄭麗君則表示，鄭朝方長期在藝術、文化、文學、音樂、母語等方面戮力耕耘，表現也是非常傑出亮眼，不僅入圍過金曲獎更榮獲過金鐘獎，鄭朝方進入立法院肯定是台灣政壇史上第1奇才，連掃市場都可以與她大談市場文化力，這樣有理想與願景有文化力的候選人真的是只有鄭朝方。

她說，文化是1個國家的軟實力，部部都是文化部，也代表文化對於一個國家發展的重要性，鄭朝方當選立法委員能替國會注入全新生命力，這席意義非凡，因為他是名符其實的「文化立委」。

鄭朝方最後表示，這次選舉過程中明顯感受到選民有期待改變的氛圍，也深知自己背負的重任，選戰倒數時刻，懇請所有鄉親集中選票全力支持他。

(中時 )