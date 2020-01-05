新年前夕一艘捕蟹船在阿拉斯加海域沉船，其中有5人失蹤，兩人獲救，倖存者非常低潮地表示，「我在這裡，他們已經不在了，」當時險惡的海象來得快，只有幾分鐘可以反應。

「從睡著的狀態到游泳，過程只有10分鐘，船沉得很快，」獲救的兩位船員之一格瑞寶二世（Dean Gribble Jr.）哀傷地說，「我希望其他的人也可以活下來，我現在覺得很不好過，我在這裡，而他們不在」。

另一位倖存者勞勒（John Lawler）表示，還需要時間調適，才能說出當時發生什麼事情。

西雅圖時報報導，一艘130英尺高、名為羅絲號（Scandies Rose）的捕蟹船，船上有7位船員，去年12月31日晚間從阿拉斯加西南方出海的時候，船隻遇到險惡的海浪襲擊。

兩位倖存者被大浪拍打落海，靠著身上穿的救生衣抵禦冰冷的海水，他們奮力游泳到其中一艘救生艇，度過5個小時後獲救。

經過20多小時的搜索，5名船員仍下落不明，美國海岸警衛隊（U.S. Coast Guard）已暫停救援。

這艘船有多年在阿拉斯加捕蟹的工作經驗，家人和朋友原本期待豐收，詎料發生這一起船難，親友都處於哀傷。

根據美國國家職業安全衛生研究所（National Institute for Occupational Safety and Health），商業漁民是美國最危險的工作之一，比一般工作的死亡率高出30倍。

在阿拉斯加海域的捕蟹船常經歷危險而且致命的狀況，船員必須與大浪、險惡的天氣搏鬥，以及長時間工作，大型的蟹簍也常造成漁工身體傷害。

(中央社)