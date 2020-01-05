選戰倒數肉搏戰，台中市第二選區立委候選人顏寬恒在黃金周選擇徒步方式掃街，而為紀念在黑鷹直升機意外中殉職的將領，拜票隊伍也在出發前點燃燭光、以默哀方式表達追悼。顏寬恒強調，政府應儘速查明失事原因，給國人與家屬交代。

顏寬恒競選總部表示，原本前兩天就規畫以徒步掃街方式拜票，因黑鷹直升機失事意外、決定延後到黃金周末才展開。掃街前，總計約200名參與掃街的志工、工作人員齊聚台中監理所前，每人手上捧著象徵追思的白蠟燭並默哀一分鐘，祈願亡者安息，也祈禱台灣社會更祥和。

顏寬恒強調，不論是機械原因或天候等問題才導致意外，政府一定要儘速查明失事原因，因未來還有許多國軍可能會用到此款戰機，國防部要提出明確交代，也讓大家能使用安全無虞的裝備，盼社會一起為國軍打氣。

除以白蠟燭追思殉職將領，總部指出，這場掃街也取消了鑼鼓隊及施放鞭炮、不發送文宣品，只由候選人及工作人員徒步走遍大肚山上7個里，可說是低調的競選拜票。

(中時 )