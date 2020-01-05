台南市下營上帝廟5日上午於廟前廣場辦理寒冬送暖活動。（劉秀芬攝）

下營區長姜家彬（右）感謝下營上帝廟每年舉辦寒冬送暖助弱勢活動。（劉秀芬攝）

台南市下營上帝廟5日上午於廟前廣場辦理寒冬送暖活動，由主委洪和全代表上帝廟發放予轄內弱勢戶，共發出52萬6000元及白米300多包，下營區長姜家彬也到場代表區民致意，並關心發送情形。

洪和全表示，下營上帝廟多年來持續辦理寒冬送暖活動，由各方善心人士捐贈，大家一起做善事，此次共發放慰問金予低收入戶及中低收入戶共164戶，每戶2600元，以及單親學生共83人，每人1200元，並發放每戶5公斤白米2包。

多年來下營上帝廟每次活動募集到的款項，扣除發給寒冬送暖慰問金及一些雜支外，其餘也將全部捐贈予孤兒院，洪和全說，希望未來也能維持傳統，造福鄉里，讓下營區弱勢戶過好年。

姜家彬表示，感謝上帝廟每年農曆過年前皆辦理寒冬送暖活動，發揮人飢己飢，人溺己溺的精神，並致贈感謝狀給上帝廟，希望藉由上帝廟帶頭做公益，能讓各方人士多關心弱勢戶的實際需求，讓弱勢戶在農曆過年前，感受到各方送來的愛心，改善家裡的生活。

(中時 )