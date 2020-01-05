宣稱來自伊朗的駭客組織今天侵入美國政府較鮮為人知的機關，張貼誓為伊朗將領蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）報仇的訊息。

伊朗聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼日前命喪美國空襲，伊拉克民兵組織「人民動員」（Hashed al-Shaabi）次長穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）同在空襲中喪命。

法新社與紐約「每日新聞」（Daily News）報導，「聯邦寄存圖書館計畫」（Federal Depository Library Program）網頁今天被標題為「伊朗駭客！」（Iranian Hackers!）的訊息蓋掉，除了放上伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）與伊朗國旗圖片，還有張美國總統川普被拳頭痛毆吐血的圖片。

圖片旁的文字寫著：「殉難是（蘇雷曼尼）...多年來堅定努力的回報。」

「他的成就與道路不會消失，髒手上沾滿他鮮血以及其他殉難者鮮血的罪犯，會有慘痛的報應等著他們。」

(中央社)