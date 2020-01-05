選前黃金週末，國民黨新北市板橋東西區立委候選人柯志恩與林國春，今舉辦板橋大團結聯合造勢大會，高雄市副市長、前新北市副市長李四川到場力挺並表示，他在高雄做到流汗、卻被嫌到流涎，今天回到故鄉新北，儘管滿腹苦衷卻不訴苦，「因為不是我在吹牛，韓市府是真的做的很好！」

李四川說，今天回到板橋，一路走來遇到很多老朋友，倍感溫馨，今天他不訴苦，要講的話「比較軟」，像是他把新北市的「幸福保衛站」帶到高雄市，考量高雄幅員較新北遼闊，且便利商店又少，決定直接發放50元愛心餐券，給週末無人照顧、沒有午餐吃的低收入戶孩子，讓弱勢族群溫飽。

李四川指出，過去一直談路平，卻還是有人嫌棄這條路很爛、那條路很爛，猛酸韓市府路平破功，但他說句公道話，高雄過去路破了這麼多都無人修補，只能一條一條補、一條一條鋪，絕對讓人民有一條平坦安全的回家路。

(中時 )