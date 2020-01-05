黑鷹失事參謀總長沈一鳴殉職後，看到國際對他的推祟，軍旅袍澤對他無盡的緬懷，國人才知，他的驟逝對國家是多大的損失。與他相交40年的老同學盧耀欽說，得知他的噩耗涙不能止，他同時也透露，沈一鳴自小喪父，為幫母親減輕負擔，自願放棄讀建中機會而從軍。沈一鳴讀軍校時樣樣都行，是自己心目中的偶像。

聽到沈一鳴的噩耗，同窗退役上校盧耀欽昨接受《東森新聞》訪問時表示，「我眼淚到現在一直沒有乾過，你知道死掉自己兄弟的感覺是什麼嗎？我們國家失去這樣一個人，好像一個胳臂折斷了一樣。」

盧耀欽昨(4)日在臉書上發長文追悼老同學，讓外界更了解，原來沈一鳴從小就是眷村學霸，卻因為家境關係而就讀軍校。據說，沈一鳴父親是工程師，因工安意外過世。身為長子的他為減輕母親負擔，讓她能扶養弟妹長大，才捨棄升高中的機會而來唸空幼。

盧耀欽回憶，就讀軍校時沈一鳴已能獨當一面。「老沈七年唸得輕鬆愉快，上課、出操、運動、擔任鼓號樂隊最帥的『信號鼓』，還有國慶閱兵時的實習大隊長，永遠走在隊伍的最前頭。他不愛炫，但是，在一堆人中總是可以見到他在同學中穿梭的身影。」

當時沈一鳴的偶像是李小龍。一有空，他就會拿出私藏的傢伙，學電影《唐山大兄》中的招數，唬唬赫赫、左右手交替，把雙節棍耍得虎虎生風。當然，功夫還沒練成以前，有時候，也會K到自己的後腦勺。

即使有練棍糗事，也不減損盧耀欽對他的祟敬。盧耀欽說，當時自己的偶像是小腹有六塊肌、腰間有人魚線的沈一鳴。他回憶，沈一鳴常常面帶微笑，即使擔任實習幹部，也從來不會藉故修理人。

盧耀欽記得畢業那天，沈一鳴以第一名成績代表同學上台接受證書和領獎。即使是這麼風光，也沒有「一鳴」驚人，因為，大家老早就習慣了……只有他，最能代表2160！

(中時電子報)