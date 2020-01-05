國民黨總統候選人韓國瑜今（5日）下午回到新北市中和故鄉，陪同立委候選人邱烽堯車隊掃街。（葉書宏攝）

國民黨總統候選人韓國瑜今（5日）下午回到新北市中和故鄉，陪同立委候選人邱烽堯車隊掃街。（葉書宏攝）

國民黨總統候選人韓國瑜今（5日）下午回到新北市中和故鄉，陪同立委候選人邱烽堯車隊掃街。媒體提問未來是否會穿防彈背心，韓國瑜表示，寧願戴假髮也不會穿防彈背心。

韓國瑜說，不會穿防彈背心，對治安有信心，台灣的民主已經完全成熟，個人不會穿，寧願戴假髮也不會穿防彈背心。另外，關於韓冰是否會協助最後衝刺，韓國瑜回應，目前還沒有，會再跟大家報告。

(中時 )