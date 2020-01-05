國家政策研究基金會5日邀請青年與副總統候選人張善政（中）進行「即時互動式」論壇，專心聆聽現場青年朋友想法。（王英豪攝）

民進黨立委林靜儀接受《德國之聲》專訪說「主張統一恐構成叛國」，引發外界批判，民進黨副總統候選人賴清德對此表示，「台灣的基本資產就是民主自由跟重視人權」，國民黨副總統候選人張善政則說，林靜儀不是路人甲，當時的身份是蔡總統選舉辦公室發言人之一，這樣的言論蔡英文是不是也支持？讓人擔心。

張善政今（5日）天參加國民黨智庫舉辦的「青年即時互動式焦點論壇」，聽青年人談就學就業以及對國家發展的看法。張善政受訪時表示，將來如果韓國瑜當選總統，就會推動「滿天星計畫」這樣的大型人才培育計畫，讓台灣青年與世界接軌，並會解決年輕人學貸的問題，減輕年輕人就學負擔。

媒體詢問林靜儀失言風波，張善政強調，如果從言論自由的角度來講，當然每個人愛講什麼就可以講什麼，但林靜儀是蔡競總發言人之一，德國之聲不是因為她是路人甲才訪問她，而是因為他是發言人，她的發言顯然可以代表競選策略的一部份。

張善政說，大家會關心這議題，是因為她的「身份」，他不是普通人，她沒有理解，就把自己的意識形態當作選辦方向，才會讓人擔心，而且大家也擔心，蔡英文是不是支持她的說法？她是路人甲的話，愛講什麼沒人會干涉，但她不是。

(中時 )