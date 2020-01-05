國民黨總統候選人韓國瑜今（5日）下午回到新北市中和故鄉，陪同立委候選人邱烽堯車隊掃街。韓國瑜表示，自己是中和子弟，在中和土生土長，回到家鄉第一次站到宣傳車上，看到許多鄉親發自內心喜悅，很開心可以和立委候選人邱烽堯一起掃街，掃街的感覺非常開心。

韓國瑜表示，接下來不太會有掃街行程，因為離選舉投票日越來越近，到中和掃街意義不一樣，在中和土生土長，人親土親。

(中時 )