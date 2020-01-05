2020年已經過了5天，羽球新賽季也開始準備重回球迷懷抱，今年又要奧運年，直到4月底奧運參賽資格積分爭取結束之前，選手們仍要努力拚戰，周二點燃戰火的馬來西亞大師賽，就是寶島羽球好手們檢視身手的第一站，在一哥周天成、一姐戴資穎領軍下，希望為新賽季打出好的開始。

羽球網站「Badzine」關於大馬大師賽的賽前預報提到，2019年不少女單選手繳出亮眼成績，例如新科世界球后陳雨菲、傷癒復出的西班牙好手馬琳(Carolina Marin)及韓國「天才少女」安洗瑩，更不能前任世界第一兼大馬賽女單頭號種子戴資穎，去年賽季在世錦賽止步8強之後連續6站比賽至少晉級4強，其中三站打進最後決賽，並在超級750系列的丹麥公開賽完成2連霸。

戴資穎已經搭機前往馬來西亞吉隆坡備戰，小戴曾在2018年馬來西亞大師賽打進到決賽，最後敗在泰國「天敵」伊瑟儂(Ratchanok Intanon)拍下屈居亞軍，今年第一輪對手和去年一樣都是香港選手張雁宜，小戴去年在8強又是輸給伊瑟儂，今年兩人籤表不同邊，若要交手也是決賽的事，假如小戴一路順利過關，8強有可能遭遇印度辛度(Pusarla V. Sindhu)、4強則可能對日本奧原希望，也都是不好惹的對手。

男單方面，世界第2的周天成是大會第2種子，首輪迎戰印度選手斯里坎特(Kidambi Srikanth)，「羽球王子」王子維第一輪就要挑戰種子選手，是中國大陸籍大會第7種子石宇奇；男雙共有4組人馬已經確定在會內賽，分別是李洋/王齊麟、廖敏竣/蘇敬恒、盧敬堯/楊博涵及李哲輝/楊博軒；女雙有許雅晴/胡綾芳、張淨惠/楊景惇，混雙則是王齊麟/程琪雅跟李哲輝/許雅晴。

(中時 )