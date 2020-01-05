韓國瑜車隊行經華興街，支持者夾道歡迎。（黃世麒攝）

韓國瑜搭乘防彈車掃街，支持者揮舞大國旗歡迎。（黃世麒攝）

韓國瑜支持者夾道歡迎。（黃世麒攝）

韓國瑜搭乘防彈車掃街拜票，抵達中和區立委候選人邱烽堯競選總部，大批民眾等候。（黃世麒攝）

韓國瑜搭乘防彈車掃街拜票，抵達中和區立委候選人邱烽堯競選總部，大批民眾等候。（黃世麒攝）

韓國瑜車隊行經南勢角捷運站旁，支持者夾道歡迎。（黃世麒攝）

韓國瑜支持者夾道歡迎。（黃世麒攝）

國民黨總統候選人韓國瑜今（5日）下午回到新北市中和故鄉，與前台北縣長周錫瑋、新北市議員金瑞龍等，一起陪同立委候選人邱烽堯車隊掃街。韓國瑜表示，過去3年多大家都過得非常辛苦，未來要讓大家過得更快樂。

韓國瑜表示，自己是中和人，目前到高雄發展，回到中和總是感覺人親土親、一家人的感覺。自己首次站上宣傳車、從故鄉出發，一路看邱烽堯成長，從學生時期到後來娶妻生子，最後投入民意代表服務，如今已經是一個完全成熟的政治人物。

韓國瑜表示，全力支持1號邱烽堯，中和是個蓬勃發展的城市，共有40多萬人口，外來人口約占7成，大家都是一家人，在中和可以看到雲林、嘉義、台南的鄉親，另外還有新住民、緬僑等，象徵台灣族群相親相愛。

韓國瑜表示，立委不僅要監督中央政策，更要替中和民眾向中央爭取經費，板橋有50多萬人口卻有2席立委，所以中和這1席相當關鍵。

韓國瑜大讚邱烽堯勤跑基層、一通電話服務就到，實實在在為民服務。未來如果順利當選總統，邱烽堯順利當選立委，兩人如同一對翅膀，要帶著如同老鷹的中華民國展翅高飛。

韓國瑜也提到，這3年多大家都過得非常辛苦，希望未來可以讓大家過得更快樂，韓國瑜、邱烽堯一起擦亮中華民國，把不快樂丟到垃圾，把選票集中、爆發，讓他們2人高票當選。

(中時 )