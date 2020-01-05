There is nothing new about American terrorist attacks against Black and Brown people for the expansion of American imperialism. — Colin Kaepernick (@Kaepernick7) January 4, 2020

前NFL四分衛凱普尼克(Colin Kaepernick)連續推文評論美軍炸死伊朗將軍的事件，不料引起強烈反彈。凱普尼克譴責美軍的暴行：「我們見慣了，美國的恐怖分子襲擊黑人和棕色人種，以擴張他們的帝國主義。」

凱普尼克隨後補充：「不管在國內還是境外，美國總是如此對待黑人與棕色人種。美國軍國主義就是美國帝國主義手中揮舞的凶器，用來掠奪非白人國度的工具。」

幾年前凱普尼克因為國旗陳抗成為黑人民權燈塔，他與Nike上月推出的限量鞋也馬上賣光，然而這回的輿論風向可能對他不利。大批謾罵留言湧入他的推特，「你知道伊朗將軍蘇雷曼尼(Qassem Soleimani)殺了多少美國人嗎？他在代理人戰爭中殺的黑人和棕色人種遠超過美軍。」

本來美國境內也有很多人不願意跟伊朗開仗，但是公開聲討自家人，罵美國是恐怖分子的行為，還是讓凱普尼克被嗆得灰頭土臉。任何團體總會有不同聲音，這次也出現感謝美軍突襲的伊朗人，他們自稱是曾遭蘇雷曼尼迫害的公民。

(中時電子報)