國安局人員（左）出面接受黃正忠遞交的陳情書。（程炳璋攝）

蔡英文全台造勢最大場 遇反年改團體抗議喊下台

民進黨5日在台南市打造蔡英文總統全台最大場造勢活動，活動開場先遇上反年改陳抗團體，陳抗群眾列出10點不滿，在現場高呼下架蔡英文，最後由國安局人員出面接下陳情書悻悻然才散去。

以軍人退休的黃正忠與警察退休莫伯強為首的反年改團體，自立「中間選民黨」，5日下午率領100多人，到東區蔡英文選舉造勢會場表達抗議，警方不敢怠忽，出動上百警力將陳抗團體圍住。

黃正忠與莫伯強提出10點質疑，第一點就以未辦公聽會就強行通過反滲透法，突顯民進黨執政一意孤行，讓人民、企業與社團人人自危。

其餘質疑重點包括核廢料存放地點、不執行公投決議、錯誤的綠能政策與年金改革政策、看不到轉型正義、疑似國安局輿論間測系統監控人民言論自由、國家機器監控、不恢復特偵組嚴辦貪官汙吏與台南錯誤的鐵路東移、房屋稅政策，要求蔡英文向人民道歉。

陳抗地點距離造勢會場僅一條馬路之隔，陳抗人員用大聲公對著造勢會場怒罵，不時還有整批綠營支持者路過，警方為防兩派人馬擦槍走火，用人牆包圍陳抗團體，一面安撫陳抗民眾情緒，一面請國安局人員出面接受陳情書，讓抗議活動平和收場。

(中時 )