空軍黑鷹直升機2日迫降於新北市烏來山區，少校侍從官黃聖航不幸罹難，年僅33歲，苗栗縣長徐耀昌、副總統陳建仁，5日先後前往靈堂弔唁並慰問家屬。黃聖航在最後一刻仍雙手環抱住參謀總長，充分展現軍人盡忠職守本分，3日已追晉為中校，家屬希望未來他的骨灰也能繼續跟隨他所敬愛的長官。

黃聖航為苗栗頭份人，2009年入伍，去年7月1日起擔任參謀總長沈一鳴的侍從官，黑鷹失事後，家屬悲痛萬分，3日凌晨由兄長將他的大體帶回頭份老家落葉歸根，縣長徐耀昌今日上午前往靈堂弔唁，除致贈慰問金2萬元外，也請相關局處盡全力協助喪葬及撫卹事宜。

副總統陳建仁5日下午到黃聖航的靈堂弔唁並慰問家屬。（巫靜婷攝）

副總統陳建仁5日下午到黃聖航的靈堂弔唁並慰問家屬。（巫靜婷攝）

副總統陳建仁下午1時許也赴靈堂弔唁，輕聲細語慰問家屬，說到「大家都很不捨，國家以他為榮」，希望黃母好好保重。縣議員徐功凡代表家屬表示，1月14日國防部將針對罹難的8位軍官進行公祭，屆時黃家也會北上參加，針對後續骨灰安置，家屬4日達成初步共識，希望聖航能繼續陪伴總長。

徐功凡說，因為聖航與參謀總長同為去年7月1日到任，最後也一起離開，生前他盡力以環抱姿勢保護著總長，所以家屬希望總長安置於哪裡，他的骨灰罈也能跟著一起陪伴著他；另外，聖航的告別式預計於18日舉行，上午9點半為家祭，10點公祭，軍方將以將級規格送他最後一程。

事發至今，黃家人情緒逐漸平穩，但在靈堂前仍見黃母直盯著黃聖航的照片，久久無法釋懷；徐功凡提到，2日晚間9時許家屬看到事故現場照片，光看後腦勺與背影，一眼就認出那是黃聖航，情緒瞬間崩潰。而黃聖航原預計於1月19日帶著交往6、7個月的女友見父母商談婚事，連房間都開始準備，相當呵護這段感情，家屬也希望外界不要再打擾女方，讓他繼續守護她。b

副總統陳建仁5日下午到黃聖航的靈堂弔唁並慰問家屬。（巫靜婷攝）

(中時 )