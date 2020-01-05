詐騙集團真的是無孔不入，來台工作的日籍女子接到詐騙電話，聲稱朋友的小孩發生車禍，若不匯款40萬，將會延誤治療，日女心急如焚，所幸銀行行員和熱心員警，一一打電話詢問彰化的大型醫院，都說沒有小孩發生車禍，戳破詐騙網言，日女對於員警積極查證感謝不已。

年約40歲的日籍女子木夏，來台工作，不曾接過詐騙電話，卻被詐騙集團亂槍打鳥鎖定，電話中詐騙集團謊稱他朋友，哀求日籍女趕緊匯錢，不然醫院會見死不救，日籍女非常緊張，堅持要趕緊匯錢。

警方接獲銀行通知趕到現場，並一一詢問彰化大型醫院，並沒有小孩車禍需要開刀的傷患，日籍女才放下心中大石頭，警方並聯絡上日籍女的朋友，小孩好好在家，她朋友則稱，詐騙集團非常惡劣，竟然將歪腦筋動到口音外籍人士身上，根本是破壞形象。

警方呼籲，詐騙集團常會利用民眾關心家人，以家人作保欠錢、出意外等各種理由，要求民眾配合匯款到指定戶頭，騙取民眾財產後遂消失無蹤。民眾如遇到上述狀況，務必多想多問多查證，更可利用165反詐騙專線諮詢，以免受騙。

(中時 )