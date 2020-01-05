香港上水今日有人發起「和你行」集會，對水貨客問題表達抗議，遊行獲警方發出不反對通知書。現場約有100多人在遊行前在上水花園聚集，有人戴上「V怪客」面具。下午約2時，新康街及附近有不少店舖已提早關閉，包括多間藥房。另一邊，上水區鄉事委員會主席侯志強帶領約20名市民清理街道。

約下午3時，有示威者向警察丟擲汽油彈，警方已催淚彈回擊，防暴警在新運路天橋上及新都廣場外舉起藍旗警告，並稱市民完成遊行後，集結群眾不屬於不反對通知書的範圍，要求遊行市民盡快散去。

(中時 )