香港反水客遊行 與警方互擲汽油彈、催淚彈 16:312020/01/05 中時 蔡宗霖 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 警方在新都廣場外舉藍旗。（圖／東網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港上水今日有人發起「和你行」集會，對水貨客問題表達抗議，遊行獲警方發出不反對通知書。現場約有100多人在遊行前在上水花園聚集，有人戴上「V怪客」面具。下午約2時，新康街及附近有不少店舖已提早關閉，包括多間藥房。另一邊，上水區鄉事委員會主席侯志強帶領約20名市民清理街道。 約下午3時，有示威者向警察丟擲汽油彈，警方已催淚彈回擊，防暴警在新運路天橋上及新都廣場外舉起藍旗警告，並稱市民完成遊行後，集結群眾不屬於不反對通知書的範圍，要求遊行市民盡快散去。 (中時 ) #香港「和你行」集會 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸熱門新聞 美國押錯寶 5G落後華為主因 - 焦點新聞 - 旺報 大陸航母遼寧艦改裝 15位設計師獻身喪命 - 兩岸 不滿台捷關係升溫 大陸或取消夠買捷克客機 - 兩岸 青藏高原最大油氣田2019年原油產量創新高 - 兩岸 - 旺報 駱惠寧任中聯辦主任 陸媒：香港的喧鬧該結束了 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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