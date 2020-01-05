周江杰（右）5日在文化部長鄭麗君（左）的陪同下，到湖口市場掃街拜票。（周江杰提供／陳育賢新竹傳真）

新竹縣第一選區候選人周江杰5日把握選前超級星期天，一早即在文化部長鄭麗君的陪同下，到湖口市場掃街拜票，不少攤商熱烈回應、逛街民眾搶著拍照，不但有杰粉大叫江杰凍蒜，更有人特別送上青蒜和菜頭來祝福，場面熱鬧。

周江杰指出，新竹縣過去長期是泛藍大票倉，國民黨執政多年，首次面對新竹縣兩席立委的爭奪，民進黨也使出渾身解術，他最後幾日衝刺，持續勤跑基層掃街拜票，就是要接觸第1線的選民爭取認同。

雖然他面對到有許有多不同政黨的支持者，但他認為心中不需要分藍綠，周江杰要用最誠懇的態度，來打動新竹縣第一選區的選民。

鄭麗君表示，這次選舉攸關守護台灣的民主與自由，周江杰是民進黨優秀民代、有理想與願景，能替國會注入新生命力，歷任中央黨部發言人及客家部、新聞部主任，歷練充分。

周江杰也長期關注在文化、創意、生活及環境等各方面成果，非常傑出。今年選戰，除了是「護國保台」決戰外，也將決定過去4年的眾多改革，往後是否能延續。因此，他非常需要周江杰能進入國會，替台灣的民主、進步力量增加1個席次。

周江杰表示，參選以來，自己騎著1台腳踏車，踩遍了選區內每1個鄉鎮，充分了解基層的社區發展問題，未來當選，他希望能以環境永續、社會正義的思維，開創出地方新的發展、治理模式，把新竹縣打造成1個宜居的城市。

(中時 )