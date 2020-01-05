選戰進入黃金週日，國民黨總統候選人韓國瑜今（5）日在桃園市造勢活動中批評民進黨「假台獨、真貪污」，隨後趕往中和掃街，居民熱情揮舞國旗夾道歡迎，傍晚將幫士林大同區立委候選人孫大千站台輔選。
韓國瑜表示，觀世音菩薩聞聲救苦，不分貧富，政治人物也是一樣。他在政見會問其他總統候選人，相信上帝嗎？有一位沒回答。韓國瑜說，他相信舉頭三尺有神明，不敢亂來，絕不作威作福，台灣亂象看了非常難過。
韓國瑜感性說，觀音佛祖在上，一定要把台灣的悶苦拋掉，台灣應該是快樂的，一起努力，讓台灣更美好！
根據中央社報導，總統大選前最後的黃金週日，韓國瑜今天回防北台灣，前往桃園、新北及台北市與黨籍立委候選人合體造勢。韓國瑜中午抵達桃園市，為黨籍立委候選人陳根德等人加油造勢；現場有數十名年輕人在台上同框揮舞國旗，韓國瑜說「誰說年輕人不支持韓國瑜的」。
韓國瑜向支持者表示，民主進步黨強行通過反滲透法，讓每個人民的脖子上好像都綁了一顆炸彈。「遙控器在民進黨手上，要誰的脖子爆炸，只要按下遙控器就好」，包括「親民黨主席宋楚瑜、台北市長柯文哲、前總統馬英九、甚至雲門舞集創辦人林懷民、歌手五月天，每一個人都可能有危險，這是多麼痛苦，也讓每個人都充滿恐懼與憤怒」。
韓國瑜說，這兩三年下來，台灣人很難快樂，台灣人善良、聰明、勤勞，純樸、踏實，但台灣要忍到什麼時候，才能改變。年輕朋友看不到世界變化，周邊國家當沒有把台灣當作一回事，亞洲各國藉由共同市場、關稅聯盟互相貿易優惠，台灣卻進不去，將何去何從。
韓國瑜也說，「幾十年的中華民國建軍史也沒發生過參謀總長因公殉職，中華民國國運也不昌隆，台灣到底是得罪誰，台灣是中邪，還是生病了」。
韓國瑜說，現在台灣的國力在衰退，信心在動搖，年輕朋友被低薪困住，台灣怎麼會淪落到這地，呼籲選民向民進黨說「不」，讓他們下台，讓台灣人民過得快樂。
他也批評民進黨是「假台獨、真貪污」，怕台海戰爭，不敢獨立，養網軍、籠絡媒體，打壓在野黨。永遠在「顧主權」三個字下貪污腐敗，希望支持者投下神聖一票，他保證當選後與所有國民黨籍立委一起建立清廉政治。
韓國瑜下午回到新北市中和故鄉，與前台北縣長周錫瑋、新北市議員金瑞龍等，一起陪同立委候選人邱烽堯車隊掃街。韓國瑜表示，過去3年多大家都過得非常辛苦，未來要讓大家過得更快樂。
(中時電子報)
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