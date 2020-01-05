國民黨總統候選人韓國瑜今天傍晚陪同國民黨立委候選人孫大千前往台北士林社子島葫蘆寺上香祈福。（王英豪攝）

韓國瑜1/5雙北下午行程－中和家鄉充電再出發、柯志恩板橋第一運動場造勢、孫大千社子葫蘆寺會面

選戰進入黃金週日，國民黨總統候選人韓國瑜今（5）日在桃園市造勢活動中批評民進黨「假台獨、真貪污」，隨後趕往中和掃街，居民熱情揮舞國旗夾道歡迎，傍晚將幫士林大同區立委候選人孫大千站台輔選。

韓國瑜表示，觀世音菩薩聞聲救苦，不分貧富，政治人物也是一樣。他在政見會問其他總統候選人，相信上帝嗎？有一位沒回答。韓國瑜說，他相信舉頭三尺有神明，不敢亂來，絕不作威作福，台灣亂象看了非常難過。

韓國瑜感性說，觀音佛祖在上，一定要把台灣的悶苦拋掉，台灣應該是快樂的，一起努力，讓台灣更美好！

根據中央社報導，總統大選前最後的黃金週日，韓國瑜今天回防北台灣，前往桃園、新北及台北市與黨籍立委候選人合體造勢。韓國瑜中午抵達桃園市，為黨籍立委候選人陳根德等人加油造勢；現場有數十名年輕人在台上同框揮舞國旗，韓國瑜說「誰說年輕人不支持韓國瑜的」。

韓國瑜向支持者表示，民主進步黨強行通過反滲透法，讓每個人民的脖子上好像都綁了一顆炸彈。「遙控器在民進黨手上，要誰的脖子爆炸，只要按下遙控器就好」，包括「親民黨主席宋楚瑜、台北市長柯文哲、前總統馬英九、甚至雲門舞集創辦人林懷民、歌手五月天，每一個人都可能有危險，這是多麼痛苦，也讓每個人都充滿恐懼與憤怒」。

韓國瑜說，這兩三年下來，台灣人很難快樂，台灣人善良、聰明、勤勞，純樸、踏實，但台灣要忍到什麼時候，才能改變。年輕朋友看不到世界變化，周邊國家當沒有把台灣當作一回事，亞洲各國藉由共同市場、關稅聯盟互相貿易優惠，台灣卻進不去，將何去何從。

韓國瑜也說，「幾十年的中華民國建軍史也沒發生過參謀總長因公殉職，中華民國國運也不昌隆，台灣到底是得罪誰，台灣是中邪，還是生病了」。

韓國瑜說，現在台灣的國力在衰退，信心在動搖，年輕朋友被低薪困住，台灣怎麼會淪落到這地，呼籲選民向民進黨說「不」，讓他們下台，讓台灣人民過得快樂。

他也批評民進黨是「假台獨、真貪污」，怕台海戰爭，不敢獨立，養網軍、籠絡媒體，打壓在野黨。永遠在「顧主權」三個字下貪污腐敗，希望支持者投下神聖一票，他保證當選後與所有國民黨籍立委一起建立清廉政治。

韓國瑜下午回到新北市中和故鄉，與前台北縣長周錫瑋、新北市議員金瑞龍等，一起陪同立委候選人邱烽堯車隊掃街。韓國瑜表示，過去3年多大家都過得非常辛苦，未來要讓大家過得更快樂。

韓國瑜搭乘防彈車掃街拜票，抵達中和區立委候選人邱烽堯競選總部，大批民眾等候。（黃世麒攝）

(中時電子報)