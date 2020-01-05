青年黨極端組織說，他們對美軍駐肯亞基地發起汽車炸彈襲擊，並成功炸毀了一架飛機。不過防衛基地的肯亞軍方表示，這場襲擊只能稱的上「未遂」，在黎明前就遭到擊退，還反殺了4名極端組織成員。

美聯社報導，美國非洲司令部確認襲擊發生在曼達灣軍事機場(Manda Bay military airstrip )，一名目擊者也稱，一團黑煙從基地上方升起，是汽車炸彈爆炸的結果。

與蓋達組織有聯繫的聖戰者青年運動組織，主要駐紮在肯亞的鄰國索馬利亞，在過去數年，多次對肯亞發動襲擊，造成相當多的死傷。在川普總統的執政期間，青年黨的襲擊不斷增加，而美軍則是以無人機空襲還擊。

青年黨在周日發表一份聲明，表示他們成功的襲擊曼達灣軍事基地，殺傷了肯亞與美國守衛人員，並摧毀了飛機在內的美國軍事裝備。

但是肯亞則在不久後出面澄清，表示突襲者未能突破防禦線，飛機跑道很安全，汽車炸彈僅是引燃了機場滑行道的一些燃油箱，才造成失火。

這次襲擊也是美軍與青年黨相互攻擊的又一事件，在一周前，青年黨在索馬里亞首都摩加迪休發動卡車炸彈，炸死至少79人，隨後美國的空襲打死了7名青年黨成員。

不過，青年黨的襲擊事件，與美國與伊朗的緊張關係應該沒有關連，因為青年黨是遜尼派極端組織，和蓋達、塔利班、IS是同一立場，至於伊朗則是什葉派的。

(中時電子報)