執行製作台灣第一部卡通長片『封神榜(1975)』，且以『三國演義』勇奪第十七屆金馬獎(1980)最佳動畫的台灣動漫大師鄧有立先生，於2019年11月8日在家人隨侍在側下安詳地離開了我們。

鄧有立先生於1971年成立中華卡通製作有限公司；1973年以『中國文字演變』榮獲金馬獎的肯定；1975年獲頒第13屆十大傑出青年。長年為台灣地區培植與提供了很多優秀傑出的動漫人才，並推動創立台灣動漫創作協會及台灣微電影創作協會。

中華卡通製作有限公司作品：

1971年創業片「新西遊記」( 導演朱明燦)

1972年「中國文字的演變」( 編導 鄧有立) 1975金馬獎

1972年「國民生活須知」(導演 吳萬來)。

1975年「封神榜」台灣首部長篇卡通(導演鄧有立 張英 畫面設計蔡志忠)

1979年「三國演義」 (導演蔡明欽)1980 金馬獎

1980年「好小子-紅葉少棒」(導演楊奇璋)。

1983年「18大冊彩色漫畫課本」教育部優良兒童連環漫畫第一名

1993年「小太極13集(中華五千年卡通系列電視影集)」金鷹獎最佳動畫美術片

2003年「梁山伯與祝英台」入圍金馬獎

中國國際動漫節 常州國際動漫藝術週「最佳動畫長片獎」

第十四屆中國金雞百花獎獲選「最佳美術片獎」

2003年「少林傳奇(電視)」

2007年「媽祖」

為了感念與追懷這位永遠的動漫大師，台灣動漫創作協會與台灣微電影創作協會決定舉行「動漫大師-鄧有立先生追思會」，敬邀鄧有立先生的親人、師友及各界賢達一起參加。

時間：2020年1月19日(週日)下午二時至四時

地點：台北市濟南路一段2之1號台灣大學校友會館四樓會議室

聯絡人：溫代麟0939-253868

(中時電子報)