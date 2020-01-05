台北市長、民眾黨主席柯文哲（左二）5日為台中市提名的立委及不分區立委拉票。（盧金足攝）

台北市長、民眾黨主席柯文哲（中）5日點名蔡英文總統「妳的台灣價值是什麼？」（盧金足攝）

台北市長、民眾黨主席柯文哲（左）5日與模仿為「柯P」的藝人郭子乾，一起掃街拉票。（盧金足攝）

台北市長、民眾黨主席柯文哲5日到台中市人潮爆滿的草悟道催票時表示，兩年前蔡英文總統問他什麼是台灣價值？他回答普世價值在台灣實現就是台灣價值，但是養網軍帶風向、買媒體、用總統專機走私香菸、慶富案辦到人都跑掉了，這都不是台灣價值，台灣的總統選舉，每一個國民都有資格去向總統提問，他要向蔡總統提問等了兩年都沒回答的題目，「蔡英文總統妳的台灣價值是什麼？」

柯文哲表示，他記得兩年前在選台北市長，蔡英文總統一直在問他，要他回答「台灣價值」，他很認真的思考，「所謂的台灣價值在我心目中自有答覆」，他認為所謂的普世價值在台灣實現就是台灣價值。

他說，世界上絕大多數國家認同的就是普世價值，包括民主、自由、多元開放、法治、人權、關懷弱勢、永續經營，什麼叫民主？國家是人民所共有，人民才是主人，不是去當人民的主人，民主就是政治，國家是人民所共有。

「自由的定義很簡單，容忍是自由的基礎」柯文哲強調，但自由以不侵犯他人自由為範圍，多元開放是台灣的特色，台灣在歷史上被不同的歷史，來自不同文化的國家統治過，台灣的歷史文化相當多元，再加上台灣地理跟生態也相當的多，所以多元是台灣特色，不能讓多元彼此對抗，不然多元會變成台灣的缺點。

柯文哲表示，在台灣要強調共榮的時候，才會讓多元特色變成優點，把多元開放當作是重要台灣價值，再來是法治與人權，他要很誠實的去承認，台灣一直不是很法治的國家，理論上法律公布，就要為人民所遵循，法律是給人民遵守用

，不是給人民參考用。

他認為，如果法律沒有辦法遵守，法律應該要修，守法就是沒有辦法，有辦法的人就不用守法，有人即開玩笑說「有關係就沒關係」，他要慢慢讓台灣成為法治的國家。

再來是人權，人權是把人當人看待，人權是普世價值，關懷弱勢不是施捨不是憐憫，反而是保護自己，當社會上有太多弱勢的人，其實對你們安全有危險，最後是永續經營，不管環保綠能，簡單一句話來講，「我們心中永遠想著要留下什麼給下一代」，永續經營的態度。

柯文哲指出，普世價值、民主自由、多元開放、法治人權、關懷弱勢、永續經營，這種普世價值在台灣實踐，這個就是我們台灣價值，兩年前蔡英文總統問他什麼是台灣價值？他已經回答了，可是他現在反問她說，「蔡總統妳的台灣價值是什麼？」

「一直到現在我已經等了兩年，她還是沒有回答！」柯文哲強調，他可以很清楚的回答，這種養網軍帶風向、買媒體不是台灣價值，用總統專機走私香菸的也不是台灣價值，慶富案辦到人都跑掉了，這也不是台灣價值。

他對蔡總統表示，當妳問人家台灣價值時候，要想到有天大家也會追著妳問，「妳的台灣價值是什麼？」這次既然是一個台灣的總統選舉，其實每一個國民都有資格去向總統提問，他提出這個很重要的題目，「蔡英文總統妳的台灣價值是什麼？」

「我的台灣價值是民主、自由、多元開放、法治人權、關懷弱勢與永續經營」，柯文哲表示，這些普世價值在台灣的實踐，是我心目中的台灣價值，點名蔡總統「那麼妳的台灣價值又是什麼，請回答！」

(中時 )