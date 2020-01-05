警方在活動現場布置大型警察娃娃、警用大型重機，往來民眾爭相拍照。（警方提供／李文正台北傳真）

第39屆新光摩天大樓登高大賽昨(4日)上午10點盛大舉行，台北市市長柯文哲親臨活動現場，轄區中正一警分局也在現場設攤，進行大型犯罪預防、交通及婦幼安全宣導活動，以期確保春節連續假期期間，治安平穩、交通順暢並使民眾了解分局所提供之各項治安、交通服務措施，讓民眾能夠安心歡度新年。

警方在活動現場布置的大型警察娃娃、警用大型重機，往來民眾爭搶拍照外，小小警用機車更令民眾直呼「卡哇伊~」，試乘的小朋友及陪同家長歡笑連連。分局長沈炳信手持宣導標語，與現場民眾互動熱烈。

中正一警分局扮演的大頭警察寶寶，更上臺帶領與賽跑者進行暖身運動；特別安排的犯防趣味遊戲，及有獎徵答活動，更讓在場民眾熱烈舉手搶答，活動尾聲仍欲罷不能，加碼送出獎品。藉由寓教於樂的方式，讓民眾瞭解毒品的危害，防詐騙及防搶、防竊觀念、春節護鈔服務等，警民同歡，歡度2020年第一個週六上午。

(中時 )