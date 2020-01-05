時代力量黨團於5日上午在基隆火車站南站舉辦「時代力量Power全開，基隆路跑奔向新國會」的活動。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

時代力量黨團於5日上午在基隆火車站南站舉辦「時代力量Power全開，基隆路跑奔向新國會」的活動，一行人出發前由陳薇仲帶領大家暖身，並替自家政黨票大力拉票，主席徐永明指出，時力這次目標為取得3萬張政黨票。

則針對這次在基隆為推出立法委員人選，徐永明受訪表示，時力有包含「反紅媒、居住正義、婚姻平權和勞權」等五大法案，而只要立場相同的候選人，時力都會去考慮支持。他指出，如果有候選人想尋求支持，就需要明確的表態，不過很可惜大多立委都沒有表態，但他重申時代力量是從政策和價值立場出發，與任何改革力量都有合作的可能。

徐永明更指出，過去立委選舉中，時代力量獲得了足足1萬票政黨票，他希望藉由「奔向新國會」的活動，以一步一腳印的方式，實地的跑遍全基隆，讓市民確實看到時力，藉此他希望可以取得「3萬張」的政黨票。

陳薇仲受訪時表示，很多青年、市民關心勞動方面議題，包含勞動基準法的保障是否能更好及最低工資法是否能立法，她強調，時代力量會繼續堅持，大力維護在地市民的勞動權益。

(中時 )