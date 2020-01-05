孫序彰帶隊，高舉著國旗、「海外助選團」與「台灣安全人民有錢」的旗幟，為國民黨聲援。（吳康瑋攝）

國民黨中央委員孫序彰帶隊，高舉著國旗、「海外助選團」與「台灣安全人民有錢」的旗幟，為國民黨聲援。（吳康瑋攝）

國民黨中央委員孫序彰帶隊，高舉著國旗、「海外助選團」與「台灣安全人民有錢」的旗幟，為國民黨聲援。（吳康瑋攝）

國民黨中央委員孫序彰帶隊，高舉著國旗、「海外助選團」與「台灣安全人民有錢」的旗幟，為國民黨聲援。（吳康瑋攝）

國民黨中央委員孫序彰帶隊，高舉著國旗、「海外助選團」與「台灣安全人民有錢」的旗幟，為國民黨聲援。（吳康瑋攝）

2020大選前倒數6天的黃金周末，在有「台灣頭」之稱的基隆市街頭，一早就出現150位自海外返國力挺中華民國的僑胞朋友，由中國國民黨中央委員孫序彰帶隊，高舉著國旗、「海外助選團」與「台灣安全人民有錢」的旗幟，為國民黨總統候選人韓國瑜及立委候選人宋瑋莉站上街頭拉票造勢，助選團成員各個身穿整齊劃一的助選團藍背心及同款鴨舌帽，更象徵著海外僑胞們團結一心的熱情支持。

宋瑋莉表示，台灣是這些海外僑胞們永遠的家，但近3年半來，經濟過得很辛苦，外交、兩岸關係也越來越惡化，許多僑胞對台灣擁有深厚的感情，但感受到台灣一天天在沉淪，真的都很著急。他指出，自己長期深耕地方福祉的規劃，並推出包括長照、就學、醫療、環評、交通、觀光及都市更新等系列政見，希望透過最踏實、最在地化的服務，提供給市民最貼心的生活感受，更打造一個很漂亮又友善的「家」，供海外僑胞時常回來返鄉。

宋瑋莉更強調，自己跟韓國瑜一樣，都是庶民出身，在地方慢慢深耕、經營，陪伴著城市一起成長的候選人，到嫁人都留在基隆在地，就是因為她跟這片土地培養出的情誼，已遠超過數十年，她說，自己未來上任後，將會為市民落實最實際的民生建設，並讓市民隨時都「找得到」。

海外助選團團長孫序彰則大力呼籲，他們不惜舟車勞頓返國，就是要力挺國民黨提名的總統韓國瑜、以及立委宋瑋莉，讓這次的國會過半、韓國瑜未來當選2020總統，才能撥亂反正，並重啟特偵組，他呼籲熱愛國家的基隆市民朋友，要捍衛中華民國的存在，更要下架貪腐無能的執政黨。他指出，這次共有300逾人，回來參與聲援，其中更有來自美國洛杉磯、紐約、舊金山、芝加哥、墨爾本、菲律賓、日本、香港、澳門、越南、泰國等國家及地區，並分成兩組人馬（一北一南），用最熱愛中華民國的心，全力聲援中華民國、總統候選人韓國瑜及立委候選人宋瑋莉。

(中時 )