「動靜樂團」15年前以一張結合古典弦樂與流行搖滾的經典作品《相信未來》廣受歌迷喜愛，更被傳媒盛讚為的「華麗東方搖滾樂團」，睽違15年，近日以「動靜」為名發行新單曲〈從小到大〉，主唱小無以一人編制代表「動靜」，象徵隨著潮流變換自如的音樂品牌，藉全新創作回顧出道18 年來，成長的痕跡及唱出對親情友情愛情的感恩，對還記得「動靜」的樂迷說：「動靜回來了！」

「動靜」18 年前剛出道時，由兩位知名音樂製作人小無（吳信璋)）及 阿滾老師（于京延）成立，2005年加入滾石唱片後團員拓增為五人編制，發片並將團名取為「動靜樂團」，身為樂手的五人在發完片後各自忙碌，有人投入幕後製作音樂、有人則是當起經紀人推廣新人，多才多藝的主唱小無則是除了開設「動靜音樂」品牌並成立唱片公司外，更多元化經營自己事業，投資活動公司、房產、飯店、醫美，每項事業都發展地有聲有色！

然而對音樂仍有許多夢想的主唱小無，在打拼衝刺事業有成之餘，回顧過往人生起伏，決定從最愛的音樂事業再出發，與老搭檔阿滾一起寫出〈從小到大〉，這首歌除了是他們15年來成長的心情寫照，更希望這首帶有正向力量的歌曲，提醒大家要時時刻刻對曾經愛著你、幫助你的人充滿感謝及關心，阿滾表示：「動靜隔了15年才有新作品，特別獻上新歌，請朋友們用心看詞、看mv、欣賞作品，無論朋友認為是好或爛，動靜只想表達一份對感情與愛的莫忘初衷！」

如今相隔十多年發片，決定改回18 年前剛出道的本名「動靜」，團員也從五人變成只有主唱小無一人，小無表示：「大家都太忙了！尤其是阿滾太紅，身兼多職，所以由我先出動發聲！不過要強調動靜這個名詞已經是我們的音樂象徵，現在的動靜不是團、不是個人、也不是兩人組，而是隨時可以變換的精神！雖然現在只有一個人，但或許未來又變成五個人！」再次回歸樂壇，不擔心被歌迷忘記？他笑說：「其實就是希望藉由這首新歌告訴大家動靜回來了，並且給15年前支持動靜的歌迷，為何動靜突然消失，給一個交代。而且年紀大了，想表達一些正面的力量！」

動靜樂團相隔15年推出新作品。（動靜音樂提供）

動靜樂團相隔15年推出新作品。（動靜音樂提供）

(中時 )