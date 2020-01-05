國民黨新北市立委候選人邱烽堯在競選文宣寫道，選舉密碼是921，號召選民投出大震撼，遭質疑消費921地震罹難者及家屬，行政院長蘇貞昌今至淡水天元宮參拜時表示，921是非常悲痛的天災，當年全國人民都非常努力走出傷痛，沒想到多年後的今天，竟有候選人把悲劇數字做為選舉口號，謀求選舉利益，非常不應該。

(中時 )