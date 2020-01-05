立委候選人文宣提921當口號 蘇揆批：非常不應該 17:062020/01/05 中時 譚宇哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蘇貞昌今天下午陪同民進黨新北市立委候選人呂孫綾至淡水天元宮參拜。（譚宇哲攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨新北市立委候選人邱烽堯在競選文宣寫道，選舉密碼是921，號召選民投出大震撼，遭質疑消費921地震罹難者及家屬，行政院長蘇貞昌今至淡水天元宮參拜時表示，921是非常悲痛的天災，當年全國人民都非常努力走出傷痛，沒想到多年後的今天，竟有候選人把悲劇數字做為選舉口號，謀求選舉利益，非常不應該。 (中時 ) #2020大選 #蘇貞昌 #邱烽堯 #國民黨ˋ 也許您會感興趣 推薦閱讀 獨家》71年手縫國旗訴說中華民國滄桑史 韓國瑜擬收藏史博館 01:062020/01/01 政治 新聞透視》反滲透法三讀！嗆聲政府 就是異議分子！政媒一把抓 台進入老大哥時代 04:102020/01/01 政治要聞 反滲透法鴨霸表決 韓：民進黨比國民黨更惡劣 10:482020/01/01 政治 蔡英文發布《二次返鄉》競選CF 籲遊子返鄉投票 12:282020/01/01 政治 顏寬恒參加元旦升旗 開心大作扭臀熱身操 15:542020/01/01 生活 自豪行政團隊有效率 蔡英文指蘇貞昌很兇 20:362020/01/01 政治 全台路口拜票 卓榮泰：啟動全國總動員 10:122020/01/02 政治 2020大選 政院今起設應變小組 12:502020/01/02 政治 2020大選 別被詐騙集團騙到了 01:212020/01/03 政治要聞 中和掃街 韓：對治安有信心 寧戴假髮也不穿防彈背心 15:222020/01/05 政治 政治熱門新聞 蔡台南造勢喊15萬人？庶民闖現場一張圖打臉！ - 政治 韓蔡誰贏？趙少康驚爆勝選關鍵！ - 政治 宋稱韓唯一政績是補馬路的洞 媒體人喊：完了！ - 政治 韓複製去年勝選戰法會贏嗎？宅神反問一句 - 政治 韓國瑜發布會說這句話！韓粉痛心：我聽完一直哭.... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。