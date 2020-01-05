身為「綜藝天王」的吳宗憲，出道多年來主持過無數節目，然資歷深厚的他其實無論幕前、幕後都鮮少對工作人員動怒，有著公認的好脾氣，然他近日在節目上公開曾在錄影當下對製作單位動肝火，更直接公開節目名稱，卻表示製作人聽到他做了這樣的事情「非常感動」。

《小明星大跟班》任誰遇到都會火大！！職場上的各種討厭鬼

憲哥近來在《小明星大跟班》節目中透露，自己曾對製作單位發了一次脾氣，還公開就是他的代表作之一《周日八點黨》，在錄其招牌單元「食字路口」時，店家總盛情招待一桌桌的美食，把招牌菜悉數送上，但製作單位卻沒有將這情況考量在內，在結束錄影時竟然還放飯「我們的便當就來了」，但包含他本人跟來賓們吃了一整趟路，根本不可能吃得下便當。

而更讓他生氣的，是工作人員似乎不願意一起來將店家招待的食物吃完，讓憲哥動怒罵人：「我說你們就一起來吃會死嗎？」，覺得他們錄影時，面對食物只是動筷子嚐嚐味道，並非狼吞虎嚥將飯菜吃得杯盤狼藉，大部分的食物都是完整乾淨的，後來才發現，原來這樣的情況，已經持續很多年。

沒想到吳宗憲對工作人員發飆後，製作人王鈞反倒覺得很感謝，很感動他做這樣的舉動，憲哥表示：「重點不是我省這些錢，而是我們人活著，要學會不要浪費」，覺得藝人們在鏡頭前敬業「撐到快死掉了」，結束錄影後，工作人員一起來將食物吃掉，何嘗不是好事？

(中時電子報)